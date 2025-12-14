МВД предупредило россиян о мошенниках, которые звонят от имени «Водоканала»

Преступники звонят россиянам от имени «Водоканала» и под предлогом проверки качества воды пытаются украсть деньги. Об этом предупредило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Новая схема телефонного мошенничества, связанная с «проверкой качества воды». Мошенники звонят от имени «Водоканала», предлагают заменить счётчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на «безопасный» счёт — на самом деле счёт преступников», — говорится в сообщении.

Полиция рекомендует гражданам не называть СМС-коды по телефону или в чате, а при звонках с неизвестных номеров от имени «Водоканала» сразу вешать трубку и перезванивать на официальный номер компании, указанный в квитанции или на сайте. Аналогичные меры нужно применять и при звонках от «банка»: прерывать разговор и использовать только официальные контакты.

Ранее в Москве пенсионер использовал так называемую «схему Долиной» при продаже автомобиля, в результате чего молодая мать из Екатеринбурга лишилась машины Hyundai и 1,4 миллиона рублей. Эта схема универсальна и может применяться к любому продаваемому имуществу — будь то квартира, автомобиль или другое имущество.