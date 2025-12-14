Военное усиление Норвегии ударило по местным бюджетам. Власти столкнулись с острым дефицитом средств, связанным с размещением военнослужащих и членов их семей. Как пишет журнал Forsvarets forum, официальное издание Вооружённых сил страны, местные администрации бьют тревогу и требуют финансовой помощи для обеспечения растущего населения школами и медицинскими услугами.

«Оборона укрепляется, но муниципалитеты работают не покладая рук. Мэры просят о помощи. Им не хватает денег, чтобы обеспечить новые семьи военнослужащих необходимыми школами и медицинскими услугами», — цитирует издание слова местных глав.

Отмечается, что за каждым подразделением или базой, численность которых в ближайшие годы значительно возрастёт, стоят именно муниципальные образования, которые должны будут их принять. Им предстоит решить почти невозможную задачу: обеспечить значительное военное усиление, не получив при этом от государства ни одной дополнительной кроны.

Как заключает журнал, норвежские муниципалитеты оказались в невыносимом положении, поскольку им будет крайне сложно как нанимать новый персонал, так и удерживать уже работающих опытных специалистов. Авторы публикации предупреждают, что такая ситуация не может закончиться благополучно и в конечном итоге негативно скажется на боеспособности и эффективности самих норвежских Вооружённых сил.

Ранее норвежское внешнеполитическое ведомство заявило о необходимости увеличения числа сотрудников, которые обладают глубоким пониманием России и владеют русским языком. Это требование, по мнению МИД, стало особенно актуальным на фоне изменений в международной обстановке и текущего курса Норвегии. Сокращение двусторонних контактов с Россией лишь подчеркнуло, насколько важны специалисты, способные анализировать сложившуюся ситуацию и её влияние на Европу и мир.