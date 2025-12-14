Ушаков рассказал об ответе России на изменения мирного плана США по Украине

Россия жёстко отреагирует на любые поправки со стороны Киева и Брюсселя к собственному мирному плану по урегулированию конфликта на Украине. Такую позицию озвучил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ушаков заявил, что РФ выразит резкие возражения на поправки Киева по мирному плану. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Но если будут соответствующие поправки, у нас будут очень резкие возражения», — сказал он.

Ушаков аргументировал это тем, что российская позиция по данному вопросу была заявлена ранее со всей определённостью.

Напомним, сейчас Киев и Вашингтон обсуждают мирный план Дональда Трампа. В обновлённой версии документа фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. Несколько дней назад,10 декабря после консультаций Зеленского с европейскими лидерами Киев передал США поправки к документу.