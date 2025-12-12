Владимир Зеленский планирует внести в американский мирный план предложения, неприемлемых для России. Именно поэтому главарь киевского режима решил проехаться по странам Европы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Конечно, конечно, по крайней мере, чтобы внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — сказал он журналистам.

Кроме того, Ушаков отметил, что на данный момент США совместно с украинской стороной и ведущими европейскими политиками работают над проектами документов по возможному мирному урегулированию конфликта.