Ушаков раскрыл цель гастролей Зеленского в Европе
Ушаков: Зеленский уезжает, чтобы внести неприемлемые предложения в мирный план
Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru
Владимир Зеленский планирует внести в американский мирный план предложения, неприемлемых для России. Именно поэтому главарь киевского режима решил проехаться по странам Европы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Конечно, конечно, по крайней мере, чтобы внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — сказал он журналистам.
Кроме того, Ушаков отметил, что на данный момент США совместно с украинской стороной и ведущими европейскими политиками работают над проектами документов по возможному мирному урегулированию конфликта.
Напомним, сейчас Киев и Вашингтон обсуждают американский мирный план. В обновлённой версии документа фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. 10 декабря после консультаций Зеленского с европейскими лидерами Киев передал США поправки к документу. А глава киевского режима допустил проведение референдума о территориальных уступках России. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского «средним пальцем» в сторону США и попыткой сорвать переговоры.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.