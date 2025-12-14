Путин в Индии
14 декабря, 09:19

Российские силы поразили склады горючего ВСУ

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российское военное ведомство заявило о нанесении ударов по ключевым объектам противника. В частности, были поражены хранилища топлива ВСУ, а также районы временного размещения как украинских военных частей, так и иностранных наёмников.

Минобороны РФ сообщило, что эта огневая работа, проведённая авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией, затронула 142 населённых пункта или зоны.

ВС РФ ликвидировали более 60 солдат ВСУ при попытке прорыва на окраину Красноармейска
Ранее российское оборонное ведомство подтвердило нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре, используемой ВСУ. В атаке участвовали самолёты оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. В Сети появились кадры из Одессы, где видно, как после взрыва электроподстанции в небо поднимается столб огня.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
