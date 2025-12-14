Российские силы поразили склады горючего ВСУ
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российское военное ведомство заявило о нанесении ударов по ключевым объектам противника. В частности, были поражены хранилища топлива ВСУ, а также районы временного размещения как украинских военных частей, так и иностранных наёмников.
Минобороны РФ сообщило, что эта огневая работа, проведённая авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией, затронула 142 населённых пункта или зоны.
Ранее российское оборонное ведомство подтвердило нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре, используемой ВСУ. В атаке участвовали самолёты оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. В Сети появились кадры из Одессы, где видно, как после взрыва электроподстанции в небо поднимается столб огня.
