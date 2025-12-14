Рядом с Севастополем вновь произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали 03:38 в Чёрном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. Всего за ночь 14 декабря в Севастополе зарегистрировали восемь слабых землетрясений. Об этом сообщила геофизическая служба РАН.

«По оперативным данным Крымской сети, в ночь на 14 декабря в 3:38 зарегистрировано землетрясение с энергетическим классом Кп — 10,1 и магнитудой 3,4. Эпицентр расположен в Чёрном море», — написала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.

По словам Бондарь, все подземные толчки имеют один очаг, расположенный в Чёрном море у Севастопольского района. Помимо основного сейсмособытия, зарегистрировано ещё восемь слабых землетрясений. Последнее из них зафиксировали утром 14 декабря в 9:47.

Ранее сообщалось, что в Чёрном море неподалёку от города произошло землетрясение магнитудой 3,1. Эпицентр находился в 24 километрах от Севастополя. После этого был зафиксирован один афтершок, при этом никаких повреждений городских объектов не произошло. Слабая и регулярная сейсмическая активность в регионе является нормальным явлением, и жители не должны беспокоиться.