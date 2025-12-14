Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии опасных тенденций в военной сфере и смещении баланса сил на Балканах. В публикации для сербского издания «Политика», посвящённой 30-летию Дейтонского мирного соглашения, он подчеркнул, что западные страны, поддерживающие Приштину, систематически нарушают ключевые положения резолюции Совбеза ООН №1244, гарантирующей территориальную целостность Сербии.

По словам Лаврова, признание независимости Косово, принятое в одностороннем порядке, повлекло за собой поддержку политики косовских властей, направленной против сербов, и создание незаконной албанской армии. Министр также указал на то, что Приштина, участвуя в военных альянсах наравне с другими странами, способствует увеличению своей военной мощи и изменению сложившегося баланса сил в регионе.

«Видим в этом и прямое нарушение дейтонских договорённостей, прежде всего закреплённых в приложениях 1-А «О военных аспектах мирного урегулирования» и 1-В «О стабилизации в регионе», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Европа ради поражения России, допускает действия Киева. В том числе, теракты, внесудебные расправы и рискованные диверсии. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё.