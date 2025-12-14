Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для стабилизации в Боснии и Герцеговине необходимо немедленно и без условий ликвидировать аппарат высокого представителя. Он изложил эту позицию в статье для сербской газеты «Политика», приуроченной к 30-летию Дейтонского соглашения.

«Нет сомнений, что первоочередным шагом к нормализации в Боснии и Герцеговине является безотлагательное и безусловное закрытие аппарата высокого представителя. Это было очевидно ещё 20 лет назад — соответствующее принципиальное решение приняли в 2006 году», — сказал он.

Лавров отметил, что существование в XXI веке подобного колониального механизма на территории суверенного государства — члена ООН — выглядит абсурдно.

Он добавил, что БиГ давно пора обрести настоящий суверенитет и самостоятельно определять будущее своей страны. По его словам, западные политики всеми способами блокируют ликвидацию внешнего управления.

Глава МИД подчеркнул: изначально институт высокого представителя создавали как вспомогательный надзорный орган. Сегодня он превратился в марионеточную структуру. Через неё западные игроки почти бесконтрольно вмешиваются во внутреннюю политику БиГ.

Вместо содействия диалогу между боснийскими общинами, высокие представители — все из стран Запада — навязывают решения силовым путём. Они целенаправленно провоцируют политическую нестабильность, чтобы обосновать сохранение протектората. Ответственность за кризис при этом бездоказательно перекладывают на Республику Сербскую.

Лавров напомнил, что «маски сбросили» после закрытого назначения на пост высокого представителя бывшего немецкого политика Кристиана Шмидта. Процедуру провели без соблюдения даже формальных норм.

Напомним, что в ноябре на досрочных президентских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины победил кандидат от правящего «Союза независимых социал-демократов» Синиша Каран. По результатам подсчёта 95,1 процента протоколов с избирательных участков Каран набирал более 200 000 голосов, что приблизительно на 8,5 тысячи больше, чем его соперник — Бранко Блануш.