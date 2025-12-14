«Тёплый» приём: Латвия опозорилась из-за грязного авто для президента Польши

Во время официального визита президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию ему подали грязный автомобиль. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям.

В польском МИД подчеркнули, что обеспечение транспортом — обязанность принимающей стороны. В латвийском аэропорту пояснили, что в день визита шёл дождь, а на территории не было автомойки.

Ранее Life.ru сообщал, что депутаты от эстонской партии «Эстония 200» устроили запой накануне встречи с далай-ламой в Индии. Коллегам по делегации пришлось сдерживать дебоширов и пытаться привести их в чувство.