Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 09:41

«Тёплый» приём: Латвия опозорилась из-за грязного авто для президента Польши

Латвия опозорилась из-за грязного авто для президента Польши

Обложка © X / Maimunka News

Обложка © X / Maimunka News

Во время официального визита президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию ему подали грязный автомобиль. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям.

В польском МИД подчеркнули, что обеспечение транспортом — обязанность принимающей стороны. В латвийском аэропорту пояснили, что в день визита шёл дождь, а на территории не было автомойки.

«Вопрос имиджа и чести»: Полонист объяснил отказ Навроцкого ехать в Киев
«Вопрос имиджа и чести»: Полонист объяснил отказ Навроцкого ехать в Киев

Ранее Life.ru сообщал, что депутаты от эстонской партии «Эстония 200» устроили запой накануне встречи с далай-ламой в Индии. Коллегам по делегации пришлось сдерживать дебоширов и пытаться привести их в чувство.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Польша
  • Кароль Навроцкий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar