Россиянин привёз из отпуска на Мальдивах личинку паразита в ноге

Петербуржец Александр вернулся с Мальдив с живым и опасным трофеем — личинкой паразита, которая поселилась у него в стопе. Как выяснил URA.RU, мужчина ощутил странное шевеление и боль уже дома, после чего обратился к хирургам.

Врачи попытались извлечь незваного «иммигранта» через надрезы, но операция оказалась слишком рискованной из-за близости сосудов и нервов. Личинку решено было уничтожить медикаментозно. Специалисты поясняют, что яйца таких паразитов в тропиках часто находятся в песке, а заражение происходит через малейшие повреждения кожи.

Такие инвазии опасны сильными отёками, гнойными воспалениями, а в тяжёлых случаях могут поражать нервную систему и внутренние органы.

Ранее в Мильковском районе Камчатского края прокуратура провела проверку качества питания в школах после того, как в Сети появились жалобы на хлеб «с личинками» в столовой одного из учебных заведений. Информация подтвердилась: там нашли инородные тела.