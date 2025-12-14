Россия и Шри-Ланка проведут учения «Тропа росомахи» в джунглях

В 2026 году Россия и Шри-Ланка проведут совместные военные учения для отработки боевых действий в условиях джунглей. Об этом ТАСС сообщила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера.

«Да, учения «Тропа росомахи» в основном направлены на борьбу с терроризмом, и мы изучаем тактику ведения боевых действий в джунглях. В этой области Шри-Ланка обладает обширным опытом. Есть планы продолжить это, и в 2026 году учения, я думаю, пройдут в Шри-Ланке, потому что для ведения боевых действий в джунглях необходима соответствующая обстановка, нам нужны джунгли», — сказала дипломат.

Учения «Тропа росомахи» впервые прошли в Шри-Ланке в этом году и, по словам посла, оказались очень успешными. Они помогли укрепить профессиональные связи, отработать борьбу с терроризмом и обменяться опытом между военными двух стран. Шобини Гунасекера также отметила высокий уровень оборонного и военного сотрудничества с Россией. В рамках этого взаимодействия в ноябре корвет Тихоокеанского флота России «Гремящий» посетил Шри-Ланку в честь 75-летия ВМС страны.

Ранее сообщалось, что российские и китайские военные приняли участие в совместных противоракетных учениях. Тренировки проходили в начале декабря на российских полигонах, при этом точные даты и подробности стрельб не раскрываются. Совместные учения не направлены против третьих стран и не связаны с текущей международной или региональной ситуацией.