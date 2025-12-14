Владелица бутика чёрной икры раскрыла секреты выбора деликатеса

Выбрать по-настоящему качественную черную икру к новогоднему столу стало настоящим искусством. Владелица пермского икорного бутика Анастасия Кочкина в беседе с URA.RU раскрыла секреты, на что смотреть покупателю.

Главный критерий, по словам эксперта, — это вкус и текстура. Настоящие икринки должны таять во рту, а не лопаться на зубах. Кочкина призналась, что научилась визуально определять качество продукта только после нескольких лет дегустаций. Она пояснила, что вся промышленная икра сегодня — аквакультурная, а самой ценной считается икра белуги, которая созревает около 18 лет.

Эксперт объяснила высокую стоимость деликатеса сложностью производства. Качественную икру получают «забойным» способом после специальной подготовки рыбы, что могут позволить себе не все хозяйства. Большая часть рынка, по её словам, — это пастеризованная икра, термообработанная для долгого хранения, но с иной текстурой. Отдельно Кочкина отметила китайскую продукцию, где сроки созревания рыбы сокращают с помощью гормонов.

Ранее сообщалось, что в предновогодний период участились случаи мошенничества при продаже красной икры. Потребители могут столкнуться с подделкой — это либо разбавленная водой и консервантами икра для увеличения массы, либо продукт, который вообще не имеет ничего общего с натуральным.