Завербованные мошенниками москвичи попытались ограбить незнакомца в ТЦ

В Москве выявлена шокирующая схема, в рамках которой люди, ставшие жертвами телефонных мошенников, сами оказались вовлечены в преступную деятельность. Изначально обманутые злоумышленниками, эти лица в конечном итоге совершили нападение на постороннего человека.

Как установили правоохранительные органы, оба подозреваемых изначально стали жертвами дистанционного обмана. Мужчине позвонил лжесотрудник почты и под предлогом получения письма выведал у него код из SMS. Затем злоумышленники, представившись силовиками и сотрудниками банка, убедили его, что сбережения находятся под угрозой, и заставили оформить кредиты, переведя все средства на «безопасные» счета. Аналогичным образом женщину уговорили перейти в чат-бот для получения посылки, после чего также выманили у неё коды доступа и заставили взять несколько микрозаймов.

Мошенники завербовали своих жертв. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Полностью подчинившись мошенникам, пара получила от них новое задание — якобы задержать опасного преступника и изъять похищенные деньги. Выполняя указания, они встретились в торговом центре на западе Москвы, начали следить за людьми у банкоматов и напали на одного из них, угрожая расправой и требуя денег. Пострадавший оказал сопротивление, после чего нападавшие, сообщив кураторам о провале, скрылись с места преступления, но вскоре были задержаны.

Оба фигуранта полностью признали свою вину, в отношении них избрана мера пресечения. Расследование обстоятельств всей цепочки преступлений, от первоначального мошенничества до нападения, находится на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры. Следователи призывают граждан проявлять бдительность: ни при каких обстоятельствах не выполнять указания незнакомцев по телефону, чтобы не стать ни жертвой, ни невольным соучастником преступления.

Ранее российское Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД предупредило о новой мошеннической схеме. Злоумышленники используют поддельные сообщения, имитирующие уведомления от портала «Госуслуги». В этих сообщениях граждан информируют о возможности получения выплаты в размере 15 000 рублей, которая якобы доступна всем совершеннолетним россиянам при условии подачи заявки до 15 декабря.