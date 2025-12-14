За четыре часа над российскими регионами сбили 10 дронов ВСУ

За четыре часа российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа над территориями шести регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В период с 8:00 до 12:00 мск было сбито три БПЛА над Курской областью, по два — над Брянской и Тульской областями и по одному — над Ростовской, Калужской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь, с 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря, российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 235 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью (35 единиц), над Республикой Крым (32), Краснодарским краем (22), Тульской областью (15), Калужской областью (13), Курской областью (7), Рязанской и Ростовской областями (по 4), а также по одному над Смоленской и Псковской областями.