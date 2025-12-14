Путин в Индии
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 декабря, 10:27

Стало известно, как отдыхают россияне

Квесты и базы отдыха лидируют по качеству обслуживания в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Квесты и загородные базы отдыха возглавили рейтинг заведений общепита и досуга по качеству обслуживания в России. Об этом пишет РИАМО. Высокие оценки также получили кальян-бары, кондитерские и кофейни. По словам основателя группы PROGRESS Дмитрия Солопова, эта закономерность отражает сдвиг потребительского спроса.

«Сегодня спрос смещается к форматам, которые дарят эмоцию и интерактивный опыт... комфорт и атмосфера важнее массовости или люксовости», — отметил эксперт. При этом классические рестораны и пиццерии показали стабильный, но более низкий результат, а столовые и фастфуд оказались в конце списка.

Даже минимальные показатели в рейтинге не опускались ниже 4,1 балла, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о зрелости рынка и высоких общих стандартах.

Ранее сообщалось, что в период новогодних каникул на российских горнолыжных курортах ожидается около 500 тысяч туристов, из которых примерно половина отправится на Красную Поляну. Поездка в этот горнолыжный регион потребует значительных затрат: минимальный бюджет на одного человека составит около 100 000 рублей.

