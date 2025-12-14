Путин в Индии
Глава Косово призвала Папу Римского признать независимость региона

Обложка © ТАСС / АР / Alessandra Tarantino

Глава частично признанного Косово Вьоса Османи-Садриу направила обращение к Папе Римскому Льву XIV с призывом официально признать независимость региона. Об этом сообщает информационный портал Kallxo, публикуя текст её заявления.

«Я, естественно, выразила надежду и веру всего народа Косово в то, что Ватикан наконец примет долгожданное решение о признании Республики Косово, о признании многолетних страданий народа Косово за свободную, независимую и демократическую жизнь», — процитировала Османи редакция.

В ходе общения она также пригласила понтифика посетить территорию, несмотря на то, что большинство её жителей исповедуют ислам. Конкретные сроки возможного визита не уточнялись.

Российская Федерация, как и ряд других государств, официально не признаёт суверенитет Косово, рассматривая его в качестве неотъемлемой части территории Сербии. На текущий момент решение о признании независимости Косово приняли более ста стран мира. При этом власти в Белграде настаивают на том, что регион является автономным краем Косово и Метохия в составе Сербии.

К слову, в октябре этого года новое правительство Сирии объявило о признании независимости Косово.

Ранее стало известно о состоявшейся встрече Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV в резиденции Кастель-Гандольфо. Ватикан выразил призыв к Киеву рассмотреть возможность мирных переговоров. Согласно сообщению пресс-службы, в ходе диалога Папа Римский отметил значимость непрерывного общения и вновь выразил свою «искреннюю надежду на то, что текущие дипломатические инициативы увенчаются достижением справедливого и долгосрочного мира».

