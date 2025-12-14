Найдена технология для глушения используемых ВСУ спутников Starlink

Китайские учёные разработали концепцию противодействия спутниковой сети Starlink, которая стала критически важной для управления войсками ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военных экспертов.

Для создания над определённой территорией электромагнитного щита, способного блокировать сигналы, потребуется от 935 до двух тысяч дронов. При этом эксперты отмечают, что в условиях сильной противовоздушной обороны развернуть такую систему будет сложно.

«Купол постановщиков помех мог бы эффективно работать против ударных дронов или крылатых ракет. Правда, обойдётся это дорого. Возможны и побочные эффекты в виде отключения техники — телефонов, телевизора, интернета», — предполагает эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

При переходе от лабораторных испытаний к реальному применению возникают многочисленные проблемы — от ограничений, накладываемых погодными условиями, до целенаправленного противодействия противника с использованием как радиоэлектронных средств, так и средств кинетического воздействия. В ходе полноценного боевого конфликта значительная часть носителей, оборудованных генераторами помех, с высокой вероятностью будет уничтожена, что делает задачу по организации надёжного электромагнитного прикрытия крайне сложной в условиях развитой системы противовоздушной обороны противника.

В России также ведётся работа над собственными средствами противодействия, включая мобильный комплекс «Борщевик». Роль «Борщевика» заключается не в глушении сигнала (создании помех), а в точном определении координат работающего терминала. Обнаружив цель, расчёт может передать её координаты ударным подразделениям для физического уничтожения или для постановки прицельных помех другими комплексами РЭБ.

«Правда, машины с антеннами просто так не разместишь у линии фронта — они уязвимы для дронов и ракет», — уточняет историк ПВО Юрий Кнутов.

Система Starlink в настоящее время остаётся критически важной технологией, поддерживающей управление и боеспособность Вооружённых сил Украины. Однако эта зависимость создаёт уязвимость. Как показывают инциденты, в том числе отступление в Харьковской области весной 2024 года, временное подавление спутниковой связи российскими системами радиоэлектронной борьбы способно дезорганизовать украинские подразделения.

Ранее сообщалось, что российская спутниковая система «Рассвет», функционирующая на низкой орбите, обладает потенциалом, способным превзойти американский проект Starlink, созданный Илоном Маском. Несмотря на активное использование украинской армией спутников Starlink для связи, что создаёт определённые проблемы, эксперт выразил уверенность в способности России создать превосходящую систему, напомнив о богатом опыте страны в этой сфере.