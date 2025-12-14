Ловушка для карьериста: Психолог объяснила, почему к 40 годам силы на нуле

Более половины россиян хотя бы раз увольнялись из-за невыносимого психологического напряжения на работе. Об этом в разговоре с РИАМО рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина, объяснив механизм профессионального выгорания.

По словам эксперта, выгорание — это не усталость, а серьёзное расстройство, при котором долгий стресс истощает нервную и гормональную системы. Особому риску подвержены офисные сотрудники и управленцы, разрывающиеся между давлением сверху и запросами коллег. Исследования показывают, что людей истощает не объём задач, а отсутствие признания со стороны руководства, неопределённость и поглощение работы личного времени.

«Пока на работе ценят тех, кто вкалывает до упада, ситуация будет только ухудшаться», — отметила Крашкина.

Справиться с состоянием помогает чёткое планирование рабочего времени и полноценные дополнительные дни отдыха без домашних дел. Женщины, по статистике, выгорают чаще мужчин и охотнее увольняются для восстановления, особенно в период 35-45 лет.

