Во Франции развернулась скрытая война местных женщин против украинских беженок, которых обвиняют в соблазнении их мужей и потенциальных женихов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как стало известно от активистов русскоязычной диаспоры, гражданки Франции активно используют систему школьного образования для давления на мигранток. Их излюбленным методом стали массовые анонимные сигналы в учебные заведения о якобы совершаемом матерью-украинкой насилии над ребёнком.

Любой подобный донос школа обязана проверить, что влечёт за собой обязательные беседы ученика со штатным психологом. Специалист подробно выясняет у подростка обстановку в семье. Часто словам ребёнка не верят, списывая его ответы на возможный предварительный сговор с родителями.

Подобные проверки бьют по социальному рейтингу семьи, что в будущем может закрыть для школьника путь в хороший университет. По информации источника, таким гонениям уже подверглись сотни украинок, на которых были составлены анонимные жалобы.

Раннее сообщалось, что Нидерланды начнут выдавливать украинских беженцев домой с 2027 года. Власти страны планируют ввести особый правовой статус для упомянутой категории населения, призванный стимулировать их постепенное возвращение на родные просторы.