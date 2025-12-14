На сочинском пляже сгорели кафе и складские помещения

Ранним утром 14 декабря на пляже в Сочи произошёл пожар: огонь уничтожил складские помещения прибрежного кафе на площади около 130 квадратных метров. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

На сочинском пляже сгорело кафе и 130 квадратов складского помещения. Видео © Telegram / ЧП Сочи

Очевидцы заметили густую чёрную дымовую завесу над береговой линией, которая быстро привлекла внимание жителей и вызвала активное обсуждение в соцсетях. Сообщение о возгорании на улице Чкалова поступило в диспетчерскую службу в 10:20, и уже через минуту к месту происшествия направили пожарные расчёты.

Первые подразделения прибыли на пляж в 10:27 и зафиксировали интенсивное горение складских помещений, принадлежащих кафе. Пламя охватило порядка 130 квадратных метров и полностью уничтожило строения. Силы МЧС оперативно приступили к ликвидации пожара.

