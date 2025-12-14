В больнице Екатеринбурга посетители устроили поножовщину прямо в палате

В 40-й больнице Екатеринбурга произошёл конфликт между двумя посетителями, который перерос в поножовщину. Столкновение, по имеющимся данным, произошло прямо в одной из больничных палат.

Инцидент произошел в пятницу, 12 декабря. Двое мужчин, прибывших навестить 56-летнюю пациентку нейрохирургического отделения (ими оказались её сын и отчим), вступили в ожесточённую перепалку. В ходе этой ссоры один из оппонентов пустил в ход нож.

«На место выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Мужчина, нанёсший телесные повреждения пострадавшему, задержан», — прокомментировали E1.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее сообщалось, что в Саратове возбуждено уголовное дело после нападения с ножом на двух местных студентов. Инцидент произошёл в ходе словесной перепалки, после которой один из участников конфликта применил холодное оружие. Оба пострадавших были доставлены в больницу с травмами. Подозреваемый в нападении задержан, следствие ведётся по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью