14 декабря, 10:49

Кремль прокомментировал сообщения о просьбах «реабилитировать» Ивана Урганта

Обложка © ТАСС / Михаил Егиков

В Кремле отреагировали на публикацию The New York Times о якобы обращениях «видных россиян» к президенту РФ Владимиру Путину с просьбами «реабилитировать» Ивана Урганта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает такой информацией.

«Мне об этом ничего не известно»,цитирует Пескова РБК.

По данным NYT, сам Ургант рассчитывает вернуться на российское телевидение. Источники издания утверждают, что он не оставляет этих планов, о чём говорил публично ещё в 2023 году.

10 млн за шоу: Ургант вступил в корпоративную гонку на Новый год
Ранее продюсер Евгений Бабичев заявлял, что возвращение программы «Вечерний Ургант» в эфир зависит не от руководства телеканала или самого Ивана Урганта. По его словам, как телевизионное руководство, так и зрители заинтересованы в возобновлении проекта, приносившего значительные доходы. Однако окончательное решение находится за пределами компетенции непосредственных участников проекта.

