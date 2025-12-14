Кремль прокомментировал сообщения о просьбах «реабилитировать» Ивана Урганта

В Кремле отреагировали на публикацию The New York Times о якобы обращениях «видных россиян» к президенту РФ Владимиру Путину с просьбами «реабилитировать» Ивана Урганта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает такой информацией.

«Мне об этом ничего не известно», — цитирует Пескова РБК.

По данным NYT, сам Ургант рассчитывает вернуться на российское телевидение. Источники издания утверждают, что он не оставляет этих планов, о чём говорил публично ещё в 2023 году.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявлял, что возвращение программы «Вечерний Ургант» в эфир зависит не от руководства телеканала или самого Ивана Урганта. По его словам, как телевизионное руководство, так и зрители заинтересованы в возобновлении проекта, приносившего значительные доходы. Однако окончательное решение находится за пределами компетенции непосредственных участников проекта.