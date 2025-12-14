Путин в Индии
14 декабря, 11:01

В Берлине на демонстрации пострадали 8 полицейских, задержаны 18 человек

В Берлине во время демонстрации против полицейского насилия пострадали не менее восьми сотрудников полиции, ещё 18 человек были задержаны. Об этом сообщили правоохранительные органы города.

«На данный момент мы задержали 18 человек за правонарушения, включая нарушение общественного порядка, использование символики антиконституционных организаций и нарушение закона о взрывчатых веществах. Восемь наших коллег пострадали во время марша», — говорится в сообщении.

Акция прошла в районе Фридрихсхайн и собрала до тысячи участников. Для обеспечения порядка власти задействовали около 500 полицейских. По данным правоохранителей, во время демонстрации фиксировались нападения на сотрудников полиции, скандирование запрещённых лозунгов, а также броски бутылок и петард в стражей порядка. После эскалации ситуации полиция приняла решение разогнать участников марша.

Ранее в центре Парижа прошла массовая демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине, а также за выход страны из НАТО и Евросоюза. В шествии приняли участие сотни человек. Организаторы акции — представители партии «Патриоты» — заявляли, что французы не хотят отправлять своих детей на войну, к которой, по их мнению, страна не имеет отношения.

