Парижане вышли на «марш мира» против участия Франции в конфликте на Украине

В центре Парижа состоялась массовая демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине, а также за выход страны из НАТО и Евросоюза. Шествие собрало сотни участников. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сотни парижан вышли на «марш мира» против участия Франции в конфликте на Украине. Видео © Х / Camille Moscow

«Французы не хотят отправлять своих детей умирать на войну, к которой они не имеют отношения», — заявили со сцены представители партии «Патриоты».

Организатор марша, партия «Патриоты», призывала к выходу Франции из ЕС и НАТО и выступила против участия страны в украинском конфликте. Участники скандировали лозунги «Быстрее, выйдем из НАТО!», «Нам не нужен Евросоюз!», «Мы не хотим войны!» и «Макрон, мы не хотим умирать за Украину!». Некоторые держали плакаты с надписью Frexit.

Лидер партии Флориан Филиппо критиковал европейские власти за распространение «пропаганды войны» и заявил, что французам не следует готовиться к гибели своих детей в чужом конфликте. По его мнению, жертвы следует приносить только за Францию, а не за Украину, НАТО или Евросоюз. Филиппо также предупредил о рисках масштабного конфликта, включая возможность термоядерной войны, и призвал возобновить диалог с Россией.

Ранее сообщалось, что Франция согласна участвовать в схеме кредита Украине за счёт замороженных российских средств, но категорически не хочет использовать активы, размещённые в частных банках страны, включая 18 миллиардов евро. Французские чиновники поддерживают идею репарационного кредита, однако выступают против задействования средств, хранящихся в коммерческих банках.