В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полёты

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

