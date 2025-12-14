В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.