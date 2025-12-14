Путин в Индии
Регион
14 декабря, 10:53

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В аэропортах Геленджика, Грозного, Краснодара, Пскова, Пулково сняты ограничения

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Анастасия Никонорова
