Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 03:29

Ограничения на полёты ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения, как написал представитель ведомства Артём Кореняко в телеграм-канале, введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

Ранее в пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты. Речь идёт о воздушных гаванях Геленджика, Грозного, Краснодара, Пскова и Пулково. В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотника. Наибольшее количество дронов — 41 — сбили над территорией Республики Крым. 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью. По шесть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями. Пять дронов перехватили над Орловской областью, три — над Тульской областью. Ещё по одному БПЛА сбили над Калужской и Липецкой областями.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar