14 декабря, 11:09

Ушаков назвал невозможными планы Украины по возвращению Крыма и вступлению в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Украине не удастся с вероятностью «миллион процентов» вернуть Крым и договориться о вступлении страны в НАТО. Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ничего из этого у него не получится. Насчёт [возвращения] Крыма — это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчёт [вступления Украины в] НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится», — отметил Ушаков.

Напомним, что ранее Зеленский признал, что Киев не располагает достаточными ресурсами для возвращения Крыма в состав Украины. Он фактически отказался от своих прежних планов по возвращению полуострова. В марте 2014 года на референдуме большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, и полуостров стал частью РФ.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
