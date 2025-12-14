Путин в Индии
14 декабря, 11:45

Россиянам рассказали, как накрыть новогоднюю «поляну» и не сойти с ума

Обложка © «Шедеврум»

Встретить Новый год без лишнего стресса и переплат вполне реально, если грамотно подойти к планированию. Директор по качеству сети «О’КЕЙ» Светлана Гиль в беседе с «Газетой.Ru» дала практичные советы по подготовке к празднику.

Эксперт рекомендует ограничить праздничное меню 5-6 блюдами: горячее, два салата, две закуски и десерт. Это оптимальный формат, чтобы накормить гостей без лишних трат и отходов.

«Общий объём необходимых продуктов рассчитайте на основе стандартных значений. Один взрослый человек в среднем съедает 250 граммов всех видов салатов, 150 граммов рыбы или мяса и 100 грамм гарнира», — отметила Гиль.

Покупать продукты лучше поэтапно: всё, что хранится долго, — в начале декабря, а скоропортящееся — в последнюю неделю года.

Чтобы сэкономить, стоит обращать внимание на товары собственных марок магазинов и покупать некоторые позиции, например, алкоголь, оптом. Лучшее время для шопинга — утро вторника или среды, а часть закупок можно сделать онлайн с доставкой, чтобы избежать очередей и носить тяжелые сумки.

Психотерапевт рассказала, как не обанкротиться перед и после Нового года
А ранее Life.ru сообщал, что традиционный новогодний формат с застольем и алкоголем может быть особенно опасен для подростков, поскольку родители в праздники часто снижают контроль, заявила гастроэнтеролог. Согласно её объяснению, данная возрастная категория оказывается в уязвимом положении в силу специфики своего образа жизни и привычек.

