Россиянам рассказали, как накрыть новогоднюю «поляну» и не сойти с ума

Встретить Новый год без лишнего стресса и переплат вполне реально, если грамотно подойти к планированию. Директор по качеству сети «О’КЕЙ» Светлана Гиль в беседе с «Газетой.Ru» дала практичные советы по подготовке к празднику.

Эксперт рекомендует ограничить праздничное меню 5-6 блюдами: горячее, два салата, две закуски и десерт. Это оптимальный формат, чтобы накормить гостей без лишних трат и отходов.

«Общий объём необходимых продуктов рассчитайте на основе стандартных значений. Один взрослый человек в среднем съедает 250 граммов всех видов салатов, 150 граммов рыбы или мяса и 100 грамм гарнира», — отметила Гиль.

Покупать продукты лучше поэтапно: всё, что хранится долго, — в начале декабря, а скоропортящееся — в последнюю неделю года.

Чтобы сэкономить, стоит обращать внимание на товары собственных марок магазинов и покупать некоторые позиции, например, алкоголь, оптом. Лучшее время для шопинга — утро вторника или среды, а часть закупок можно сделать онлайн с доставкой, чтобы избежать очередей и носить тяжелые сумки.

