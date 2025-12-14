Психотерапевт рассказала, как не обанкротиться перед и после Нового года
Обложка © Life.ru
Новогодние каникулы — время, когда хочется расслабиться, отдохнуть и наконец-то «жить для себя». Но именно в этот период многие россияне неожиданно сталкиваются с финансовыми и психологическими проблемами: избыток свободного времени толкает людей в бесконтрольные траты и бесконечный просмотр соцсетей. Как не остаться без денег, рассказала в беседе с Life.ru врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
Дело не в праздниках как таковых — просто в январе у людей внезапно появляется много времени, и они не знают, чем заполнить этот вакуум. Когда внешних стимулов меньше, мозг ищет быстрые источники удовольствия. А самые доступные — короткие видео и онлайн-покупки.
Добавить товар в корзину или открыть новый рилс — мелочь, которая запускает в мозге мгновенный выброс дофамина. Мы чувствуем предвкушение, а мозг «привыкает» к этим микродозам удовольствия. Но эффект быстро проходит. На смену приходят пустота, апатия, раздражение. Именно поэтому человек начинает снова листать ленту или покупать что-то «ещё одно», хотя даже не очень понимает, зачем. Называется это «дофаминовой петлёй»: когда поведение поддерживается не удовольствием, а самой погоней за ним.
Почему мы особенно уязвимы в январе — список причин знаком каждому
— много свободного времени, мало структуры;
— желание «наконец-то отдохнуть» превращается в потерю опоры;
— ощущение праздника подталкивает к идее «я заслужил».
На этом фоне маркетплейсы и сети работают особенно эффективно: скидки, акции, «последний шанс» — всё это подталкивает к импульсивным решениям. Исследователи отмечают, что компульсивный шоппинг может рассматриваться как зависимое поведение. По статистике, около 6% женщин и 5,5% мужчин подвержены этому состоянию. После «захода» в покупки часто наступает эмоциональный откат — вплоть до эпизодов подавленности.
Корень проблемы часто глубже, чем просто «люблю скидки», выделяется несколько причин
- попытка заглушить тревогу;
- стремление заполнить одиночество;
- реакция на хаос — покупка даёт ощущение контроля;
- старые эмоциональные сценарии из детства.
Простые, но эффективные приёмы, чтобы не стать банкротом в праздники
- «Заземляться» — спрашивать себя «почему»: От чего я сейчас ухожу? Почему онлайн-видео интереснее реальной жизни? Что я хочу почувствовать, чего мне не хватает? Честный ответ часто охлаждает импульс.
- Формулировать не страх, а желание. Это помогает увидеть реальные потребности и перестать заполнять их случайными покупками.
- Платить наличными. Этот метод удивительно эффективен: когда человек видит, как тоньше становится пачка купюр, включается самоконтроль, который отсутствует при оплате «в один клик».
- Брать «контрольного друга». Приятель, который честно скажет «тебе это не нужно», может сэкономить тысячи рублей и пару недель раскаяния после.
- Вести списки — желаний и покупок. Любой предмет должен пережить «ночь в списке». Если через сутки желание ещё есть — это не импульс.
- Разбавить пустое время реальными действиями. Чем меньше скуки, тем меньше тянет в маркетплейсы. Подойдут: прогулка, спорт, мини-проекты, встречи, хобби. Не обязательно продуктивно — главное вернуть себе ощущение жизни «здесь и сейчас».
В сложных случаях эксперт советует обратиться к специалисту. Если покупки или соцсети стали способом уходить от реальности и это влияет на жизнь, работа с психотерапевтом — не роскошь, а профилактика больших проблем.
