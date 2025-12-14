Психотерапевт рассказала, как не обанкротиться перед и после Нового года

Новогодние каникулы — время, когда хочется расслабиться, отдохнуть и наконец-то «жить для себя». Но именно в этот период многие россияне неожиданно сталкиваются с финансовыми и психологическими проблемами: избыток свободного времени толкает людей в бесконтрольные траты и бесконечный просмотр соцсетей. Как не остаться без денег, рассказала в беседе с Life.ru врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Дело не в праздниках как таковых — просто в январе у людей внезапно появляется много времени, и они не знают, чем заполнить этот вакуум. Когда внешних стимулов меньше, мозг ищет быстрые источники удовольствия. А самые доступные — короткие видео и онлайн-покупки.

Добавить товар в корзину или открыть новый рилс — мелочь, которая запускает в мозге мгновенный выброс дофамина. Мы чувствуем предвкушение, а мозг «привыкает» к этим микродозам удовольствия. Но эффект быстро проходит. На смену приходят пустота, апатия, раздражение. Именно поэтому человек начинает снова листать ленту или покупать что-то «ещё одно», хотя даже не очень понимает, зачем. Называется это «дофаминовой петлёй»: когда поведение поддерживается не удовольствием, а самой погоней за ним. Ирина Крашкина Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Почему мы особенно уязвимы в январе — список причин знаком каждому

— много свободного времени, мало структуры; — желание «наконец-то отдохнуть» превращается в потерю опоры; — ощущение праздника подталкивает к идее «я заслужил».

На этом фоне маркетплейсы и сети работают особенно эффективно: скидки, акции, «последний шанс» — всё это подталкивает к импульсивным решениям. Исследователи отмечают, что компульсивный шоппинг может рассматриваться как зависимое поведение. По статистике, около 6% женщин и 5,5% мужчин подвержены этому состоянию. После «захода» в покупки часто наступает эмоциональный откат — вплоть до эпизодов подавленности.

Корень проблемы часто глубже, чем просто «люблю скидки», выделяется несколько причин

попытка заглушить тревогу;

стремление заполнить одиночество;

реакция на хаос — покупка даёт ощущение контроля;

старые эмоциональные сценарии из детства.

Простые, но эффективные приёмы, чтобы не стать банкротом в праздники

«Заземляться» — спрашивать себя «почему»: От чего я сейчас ухожу? Почему онлайн-видео интереснее реальной жизни? Что я хочу почувствовать, чего мне не хватает? Честный ответ часто охлаждает импульс. Формулировать не страх, а желание. Это помогает увидеть реальные потребности и перестать заполнять их случайными покупками. Платить наличными. Этот метод удивительно эффективен: когда человек видит, как тоньше становится пачка купюр, включается самоконтроль, который отсутствует при оплате «в один клик». Брать «контрольного друга». Приятель, который честно скажет «тебе это не нужно», может сэкономить тысячи рублей и пару недель раскаяния после. Вести списки — желаний и покупок. Любой предмет должен пережить «ночь в списке». Если через сутки желание ещё есть — это не импульс. Разбавить пустое время реальными действиями. Чем меньше скуки, тем меньше тянет в маркетплейсы. Подойдут: прогулка, спорт, мини-проекты, встречи, хобби. Не обязательно продуктивно — главное вернуть себе ощущение жизни «здесь и сейчас».

В сложных случаях эксперт советует обратиться к специалисту. Если покупки или соцсети стали способом уходить от реальности и это влияет на жизнь, работа с психотерапевтом — не роскошь, а профилактика больших проблем.

Кстати, опрос показал, что россияне всё строже подходят к подарочным расходам. Большинство устанавливают чёткие лимиты, а некоторые и вовсе отказываются от подарков в отдельных категориях. Почти половина респондентов (49%) готовы потратить на все новогодние подарки не больше 5 000 рублей. Ещё 26% выделяют от 5 000 до 15 000 рублей. Какие суммы россияне закладывают на новогодние подарки, читайте в материале Life.ru.