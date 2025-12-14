В Прикамье учительница насильно затащила школьницу в туалет, чтобы смыть макияж

В школе Нытвы (Пермский край) педагог, являющаяся также местным депутатом, принудительно заставила ученицу седьмого класса смыть макияж в туалете, несмотря на просьбы девочки отпустить её на урок. Как сообщают родители, это не первый случай хамского поведения учительницы, а предыдущие коллективные жалобы на оскорбления и занижение оценок не привели к её увольнению.

Как рассказала мать одной из школьниц изданию «Подъём», учительница позволяет себе унизительные высказывания в адрес детей, называя их «лахудрами», однако вместо дисциплинарного взыскания ей поручили вести дополнительный предмет. Одна из родительниц, чьи дети окончили школу два года назад, также заявила источнику, что коллективное обращение к директору с требованием уволить педагога ни к чему не привело: учительница явилась на встречу со своими грамотами и, не слушая доводов, стала доказывать, какой она ценный специалист. Многие семьи, по её словам, предпочитают молчать, опасаясь дальнейшего буллинга со стороны педагога.

Учительница силой ведёт девочку умыться. Видео © Telegram / «Подъём»

Выпускники школы в своих отзывах подтверждают, что на протяжении многих лет вынуждены были терпеть её выходки. По наблюдениям родителей, отношение учительницы к детям сильно зависит от статуса их семьи: детям из благополучных или влиятельных семей уделяется внимание, в то время как ребята из менее защищённых слоёв или имеющие собственное мнение подвергаются травле и получают заниженные оценки. При этом часть жителей и бывших учеников выступают в защиту педагога, утверждая, что школа — это место для учёбы, а не для демонстрации макияжа, а сама учительница компетентна в своём предмете.

На ситуацию уже отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отметившая, что подобные конфликты в школах не редкость. По её данным, в данном случае разбирательство ведёт прокуратура. Мизулина также рассказала, что ей неоднократно писали девочки, которым в учебных заведениях пытались насильно отстричь ногти, что указывает на системный характер проблемы превышения полномочий со стороны отдельных педагогов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии учитель физики сломал руку ученику в ходе конфликта. Как сообщается в соцсетях, инцидент начался с того, что школьник выстрелил в учителя из водяного пистолета. Предполагается, что это спровоцировало ответный удар педагога, который и привёл к травме.