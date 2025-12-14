Путин в Индии
Регион
14 декабря, 11:10

Названы дата и место похорон погибшего после ДТП мэра Реутова

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Обложка © reutov.net

Главу подмосковного Реутова Филиппа Науменко, скончавшегося после ДТП, похоронят в понедельник, 15 декабря. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации города.

По его словам, церемония прощания и погребения состоится на Николо-Архангельском кладбище.

Напомним, серьёзное ДТП произошло 7 декабря в Нижегородской области. Водитель Науменко, управлявший служебным авто главы Реутова, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Машина перевернулась. Несмотря на неделю борьбы врачей, Науменко скончался 13 декабря, впав перед этим в кому.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

