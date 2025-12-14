Песков отчитал себя за отцовские промахи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что мог бы уделять больше внимания воспитанию собственных детей. Его комментарий прозвучал после выступления главы государства Владимира Путина, предложившего развивать в стране концепцию ответственного отцовства.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин отметил, что наряду с поддержкой материнства необходимо продумать меры поощрения так называемого вовлечённого, ответственного отцовства. Позже, в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, Песков с улыбкой охарактеризовал себя как малововлечённого родителя, добавив, что ему следует активнее участвовать в этом процессе.

«Малововлечённый [в воспитание детей отец]», — сказал про себя Песков.

Президент России Владимир Путин ранее акцентировал внимание на необходимости комплексной поддержки семей, охватывающей как материнство, так и отцовство. Глава государства отметил важность создания стимулов для более активного вовлечения мужчин в семейные процессы.