Россиянам объяснили, как получить беби-бонус до 1 млн рублей при рождении ребёнка

С 1 января 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам при рождении ребёнка материальную помощь до одного миллиона рублей, не удерживая НДФЛ и страховые взносы. Как разъяснила «Вечерней Москве» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая поддержка является добровольной инициативой компании и не связана с обязательными декретными выплатами.

Размер помощи остаётся на усмотрение работодателя, и сотрудник может запросить её, подав заявление, однако окончательное решение принимает руководство. По словам финансового эксперта Сергея Макарова, несмотря на затраты, крупные компании всё чаще внедряют такие программы, так как они повышают доверие, мотивацию и вовлечённость персонала, что в итоге выгодно для бизнеса.

«У крупных компаний в последние годы наблюдается тренд заботы о сотрудниках. Руководители холдингов акцентируют свое внимание на благополучии своих подчиненных, создавая специальные программы, которые направлены на создание условий для физического и ментального благополучия людей», — отметил эксперт.

Напомним, с 1 января 2026 года максимальный размер безвозмездной выплаты работодателя сотруднику при появлении в семье ребёнка, освобождённой от обложения НДФЛ и страховыми взносами, будет увеличен до одного миллиона рублей. Об этой новой мере поддержки семей заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.