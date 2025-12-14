Один погибший обнаружен при тушении пожара на складе в Сочи

Один человек стал жертвой пожара, вспыхнувшего на территории складских помещений в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Согласно официальному сообщению, вопрос об идентификации личности погибшего на данный момент остаётся открытым.

В пресс-службе также подтвердили, что на месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, на сочинском пляже сгорели кафе и складские помещения. Как отметили свидетели, над берегом внезапно поднялся густой черный дым. Согласно оперативным данным, вызов о возгорании поступил в 10:20, и уже через минуту пожарные расчёты были направлены на место. По прибытии в 10:27 спасатели обнаружили интенсивное горение на площади около 130 квадратных метров, где строения были полностью охвачены огнём.