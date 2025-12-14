Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 11:51

Один погибший обнаружен при тушении пожара на складе в Сочи

Обложка © Shutterstok / FOTODOM / David Peinado Romero

Обложка © Shutterstok / FOTODOM / David Peinado Romero

Один человек стал жертвой пожара, вспыхнувшего на территории складских помещений в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Согласно официальному сообщению, вопрос об идентификации личности погибшего на данный момент остаётся открытым.

В пресс-службе также подтвердили, что на месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Более 100 человек эвакуировали из аквапарка в Суздале из-за пожара
Более 100 человек эвакуировали из аквапарка в Суздале из-за пожара

Напомним, на сочинском пляже сгорели кафе и складские помещения. Как отметили свидетели, над берегом внезапно поднялся густой черный дым. Согласно оперативным данным, вызов о возгорании поступил в 10:20, и уже через минуту пожарные расчёты были направлены на место. По прибытии в 10:27 спасатели обнаружили интенсивное горение на площади около 130 квадратных метров, где строения были полностью охвачены огнём.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Сочи
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar