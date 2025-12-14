От отита до пневмонии: Вирусолог предупредила об опасных осложнениях появившегося в России гриппа

На территории Российской Федерации продолжает распространяться гонконгский грипп, вызванный вирусом гриппа А (штамм H3N2). Как сообщила в интервью аif.ru вирусолог Светлана Протасова, данное заболевание представляет особую угрозу для ряда уязвимых групп населения, а также может вызвать ряд серьёзных болезней.

Специалист подчеркнула, что наибольшему риску подвержены дети в возрасте до пяти лет, а также пожилые люди старше 65 лет, поскольку инфекция способна провоцировать обострения хронических сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, вирус опасен для беременных женщин из-за потенциальных осложнений, затрагивающих как здоровье матери, так и развитие плода. В группу повышенного риска также входят лица, страдающие диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями почек и сердца.

Гонконгский грипп часто протекает тяжело и может привести к таким осложнениям, как пневмония, воспаление сердечной мышцы (миокардит) и отит. Заболевание характеризуется классической симптоматикой: острым началом с лихорадкой выше 39°C, сильной интоксикацией, головной и мышечной болью. К концу первых суток обычно присоединяется изнурительный сухой кашель.

В качестве профилактических мер эксперты советуют по возможности минимизировать посещение мест массового скопления людей, изолировать заболевших членов семьи, регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещениях, а также использовать медицинские маски в общественных местах.

Как уже сообщалось, вирус гриппа A (H3N2), который называют гонконгским гриппом, научился частично обходить защиту, которую даёт вакцина. Дело в том, что вирус изменился уже после того, как были выбраны штаммы для осенних прививок. Поэтому в вакцинах не удалось учесть все эти изменения. Также ранее сообщалось, что гонконгский грипп быстро распространяется по России, и уже есть первые погибшие.