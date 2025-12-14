Аналитики подсчитали стоимость новогоднего стола в 2025 году

Средний набор продуктов для новогоднего стола в 2025 году будет стоить около 10 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на статистику ЕМИСС за ноябрь.

В расчёт вошёл стандартный праздничный стол на четверых: горячее, овощная нарезка, закуски, бутерброды с икрой и шпротами, а также традиционные салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой». В корзине — два килограмма курицы, полкило картофеля, помидоры и огурцы, соленья, сыр и несколько видов колбасы.

Также учтены фрукты, торт весом 800 граммов и напитки — игристое и столовое вино, коньяк, минеральная вода, сок и чай. По подсчётам аналитиков, горячее блюдо обойдется в 511 рублей, овощная нарезка — в 512. Самой дорогой позицией оказались бутерброды с красной икрой: продукты для 12 штук стоят 2 666 рублей, что делает их главным «ударом» по новогоднему бюджету.

Ранее Life.ru писал, что «индекс оливье» подскочил на 4,8% за год и теперь составляет 573 рубля. Данные анализа предоставил сервис «Чек Индекс» за период с 15 по 30 ноября 2025 года.