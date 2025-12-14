«Подпиши, а то уволю»: Юрист рассказал, как защититься от начальника-шантажиста и выиграть суд

Если начальник угрозами пытается заставить вас уволиться «по собственному», у вас есть мощные инструменты защиты. Бизнес-юрист Макс Лоумен в беседе с «Газетой.Ru» объяснил алгоритм действий в такой ситуации.

Эксперт уточняет, что давление может проявляться в завышенных планах, лишении премий, фиктивных взысканиях или постоянных звонках в нерабочее время. За такие нарушения работодателю грозят крупные штрафы, а в случаях с беременными или предпенсионерами — даже уголовная ответственность. Лоумен советует немедленно начать собирать доказательства: аудиозаписи разговоров, скриншоты переписок, копии приказов.

«Такие письма хорошо работают в суде... Сам факт такого запроса тоже станет доказательством», — подчеркнул юрист.

Следующий шаг — жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру. Если дело дойдёт до суда, у работника есть месяц на подачу иска. При восстановлении можно взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

