Экономист раскрыл размер больничного, который россияне могут получить после увольнения

Россияне, уволившиеся с работы, в ряде случаев могут получить пособие, если заболели в течение 30 дней после расторжения трудового договора, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, выплата рассчитывается на основе среднедневного заработка за два предыдущих календарных года.

«Такая выплата предусмотрена системой обязательного социального страхования и оформляется даже при отсутствии нового места работы», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Размер пособия определяется по фиксированной формуле: среднедневной заработок умножается на 60%, при этом страховой стаж значения не имеет. Первые три дня нетрудоспособности оплачивает бывший работодатель, последующие дни — Социальный фонд России. Все выплаты облагаются НДФЛ.

К примеру, при заработке 85 тысяч рублей в месяц в 2023 году и 90 тысяч в 2024 году среднедневной доход составит 2 876,71 рубля, а дневное пособие — 1 726,03 рубля. При болезни продолжительностью 12 дней общая сумма выплаты достигнет 20 712 рублей, рассчитал эксперт.