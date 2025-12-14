Родители погибшего в погоне под Липецком подростка хотят привлечь к ответу инспектора ДПС

В Липецкой области разбирается уголовное дело, в центре которого — гибель подростка после ночной погони от ДПС. Родители 16-летнего Андрея З. уверены, что их сына убила пуля инспектора, и требуют его отстранения от службы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Погибший подросток. Фото © Telegram / Baza

По информации источника, подросток вместе с 17-летним другом Иваном решили покататься ночью на родительской машине, которую предварительно привели в рабочее состояние. За рулём находился старший товарищ. Экипаж ДПС в составе инспекторов Золотарёва В. и Субботина Е. заметил автомобиль и через громкоговоритель потребовал остановиться, однако молодые люди попытались скрыться. Тогда, как утверждается, сотрудники открыли огонь по машине, сделав около восьми выстрелов. По версии родственников, одна из пуль попала Андрею в голову.

После остановки транспортного средства водитель попытался бежать, но был задержан и сообщил полицейским о ранении пассажира. Подростка в крайне тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением височной области и отёком мозга доставили в больницу, где он через несколько дней скончался. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении инспектора Золотарёва В. по статье о превышении должностных полномочий с применением оружия. Однако, как заявляют родители погибшего, сотрудника до сих пор не отстранили от исполнения обязанностей, что вызывает у них возмущение и недоверие к ходу расследования.

Ранее сообщалось, что в Воронеже дорожный знак стал орудием смертельного ДТП, унёсшего жизнь подростка. Автомобили Renault и «Нива» столкнулись, и отлетевшая «Нива» сбила дорожный знак. Упавшая конструкция оказалась смертельной для 14-летнего мальчика. Момент ужасного происшествия запечатлели камеры уличного наблюдения. В ГИБДД подтвердили эту скорбную новость.