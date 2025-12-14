Нарколог раскрыл четыре основных признака женского алкоголизма

Существует четыре ключевых признака, которые сигнализируют о начале развития алкогольной зависимости у женщин. Об этом в беседе с аif.ru заявил врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

По словам врача, женский алкоголизм часто маскируется и развивается стремительнее мужского, хотя с медицинской точки зрения это одно и то же заболевание. Он пояснил, что физиологические и психоэмоциональные особенности представительниц прекрасного пола приводят к более быстрому и скрытому формированию зависимости. Исаев также обратил внимание на условный порог риска, отметив, что регулярное употребление более 50 миллилитров крепкого алкоголя или 150 миллилитров вина несколько раз в неделю уже является серьёзным фактором опасности.

Первый признак — это появление психологической зависимости, когда алкоголь становится ритуальным средством для снятия стресса, улучшения сна или настроения. Второй маркер — потеря контроля над дозой, которую обычно замечают близкие. Третьим симптомом нарколог называет повышение толерантности, то есть ситуацию, когда для достижения опьянения требуется значительно больше спиртного, чем раньше. Четвёртый тревожный сигнал — это изменение жизненных приоритетов, выражающееся в отказе от хобби и встреч в пользу компаний, связанных с выпивкой.

Исаев заключил, что если у женщины наблюдаются все перечисленные признаки, то она, скорее всего, уже не сможет самостоятельно остановиться и ей необходима помощь квалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что штрафы за покупку алкоголя детям могут повысить в 10 раз. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) инициировала ужесточение мер в борьбе с алкоголизацией несовершеннолетних. Подготовленный партией законопроект предполагает десятикратное увеличение штрафов для граждан, приобретающих спиртное для лиц, не достигших 18 лет.