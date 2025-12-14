Эксперт объяснил, какие «фишки» убивают технику раньше времени

Чтобы новая техника не утратила актуальность уже через сезон, на распродажах стоит смотреть не только на цену. Директор департамента электроники «Мегамаркета» Ярослав Афанасьев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, какие параметры действительно важны для долгой службы.

По его словам, устройство стареет не из-за «железа», а из-за устаревшего ПО, несовместимости с новыми приложениями и прекращения обновлений. Ключевой фактор долговечности — запас ресурса «на вырост», например, 16 ГБ ОЗУ для ноутбука.

«Долговечность техники зависит и от того, сможет ли она работать с будущими устройствами и аксессуарами», — заявил эксперт. Он советует проверять официальные сроки поддержки софта, которые для смартфонов должны быть не менее 3–4 лет.

Афанасьев предупреждает, что покупателей часто заманивают «редкими» режимами или декоративными функциями, которые не продлевают, а иногда и сокращают жизнь устройству. Надёжнее всего изучать отзывы владельцев, которым техника служит больше года, и осторожно относиться к скидкам выше 50%, так как они часто касаются устаревших моделей.

