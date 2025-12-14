Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 декабря, 12:13

В Татарстане в результате массового ДТП погибли два человека

В Альметьевском районе в массовом ДТП погибли два человека. Обложка © Telegram / Mash Iptash

В Альметьевском районе произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибли два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики Татарстана.

«По пострадавшим информация уточняется. На месте ДТП работают автоинспекторы. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После первого удара в аварию последовательно попали автомобили Chevrolet, микроавтобус Ford и Haval. В результате столкновения два пассажира микроавтобуса Ford скончались на месте происшествия.

Ранее в Бакалинском районе автомобиль с двумя людьми съехал с дороги и упал в реку Ик. Инцидент произошёл недалеко от деревни Новый Тумутук — машина по неустановленным причинам не доехала до моста и оказалась в воде. Отмечалось, что в салоне находились мужчина 43 лет и женщина 39 лет.

