14 декабря, 12:23

Террорист из «Крокуса», где погибли 150 человек, пожаловался на грубое задержание

Защита самого молодого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 19-летнего Мухаммадсобира Файзова* готовит жалобу на действия силовиков при задержании. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По словам адвокатов, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова* не стали снимать с дерева, а спилили его бензопилой, после чего он упал с высоты 15–20 метров. Инцидент произошёл на следующий день после теракта, когда машину с боевиками попытались остановить. Файзов* забрался на дерево и не реагировал на требования спуститься. После падения его госпитализировали, в суд он прибыл на каталке.

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» намерены дать показания в суде
Ранее Life.ru писал, что во время заседания 15 числа военный суд начнёт допрос 19 человек, проходящих по делу о теракте в качестве обвиняемых. В среду, 10 декабря, сторона обвинения завершила представление своих доказательств в судебном процессе.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
