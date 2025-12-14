Одним из ключевых факторов начала специальной военной операции стала инфильтрация специалистов НАТО на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков заявил, что начавшаяся прямая инфильтрация специалистов НАТО на территорию Украины и в её органы власти, а также первые поставки вооружений создали угрозу для русскоязычного населения и повлекли геополитические последствия для безопасности РФ.

«Всё это, конечно, создало угрозу для тех русских людей, которые жили на Украине, не говоря уже о геополитических аспектах этой ситуации, о геополитических последствиях для безопасности РФ. И всё это в комплексе, конечно, стало триггером для принятия решения о специальной военной операции» — указал Песков.

Он также напомнил, что, несмотря на предвыборные лозунги о мире, Владимир Зеленский продолжил нарушать Минские соглашения и приближать конфликт. По его словам, эти действия вкупе с военными поставками и присутствием альянса создали прямую угрозу.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва ни при каких условиях не согласится на временное перемирие на фронте, которое Киев, по её мнению, может использовать для передышки и восстановления боеспособности ВСУ. Комментируя заявление экс-комика Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня для проведения референдума, представитель Кремля подчеркнул, что создание предлога для требования о перемирии и паузе на фронте «не пройдёт».