Фермеры во Франции в знак протеста вывесили тушу телёнка на забор Минсельхоза

Фермеры на востоке Франции устроили жёсткую акцию протеста против политики властей по принудительному забою скота на фоне вспышки нодулярного дерматита. Об этом сообщила радиостанция ici.

Фермеры во Франции протестуют против забоя скота из-за дерматита, вывесив тушу телёнка на здание Минсельхоза. Видео © Х / La Presse de la Manche

«Около сотни человек провели манифестацию перед бывшим офисом депутата Анни Женевар, которая сейчас является министром сельского хозяйства. Труп телёнка был повешен на заборе», — говорится в материале.

Акция прошла в коммуне Понтарлье в субботу и собрала животноводов, фермеров-земледельцев, а также местных жителей, поддержавших протестующих. Недовольные аграрии прибыли на место на 20 тракторах, сигналили клаксонами и взрывали петарды.

Возле бывшего офиса министра сельского хозяйства Анни Женевар протестующие установили гроб и два креста — как символы скота, уничтоженного по решению властей. При этом манифестация прошла мирно и под контролем полиции. В момент акции в здании находился депутат Эрик Льежон, который принял представителей фермерского профсоюза «Сельская координация».

