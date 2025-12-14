Диетолог назвала неожиданных помощников против тяжести в животе

Тяжесть после новогоднего стола можно предотвратить, если правильно составить меню и питьевой режим. Врач-диетолог Екатерина Ширшова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как помочь организму справиться с праздничной нагрузкой. По словам эксперта, ключевое внимание стоит уделить продуктам с витаминами группы В и магнием, которые быстро расходуются в стрессе.

«К примеру, селедка под шубой... снабжают организм витаминами В₆ и В₁₂, а классический салат «Оливье»... тоже добавляет долю B-витаминов», — объяснила Ширшова. Также незаменимы свежая зелень и овощные закуски, которые помогают желудку переварить жирную пищу.

Для восстановления после праздника диетолог рекомендует не просто воду, а минералку без газа, огуречный рассол, морсы и зелёный чай. Наутро хорошо помогут бульон или кисломолочные напитки, которые успокаивают желудок.

А ранее Life.ru сообщал, что традиционный новогодний формат с застольем и алкоголем может быть особенно опасен для подростков, поскольку родители в праздники часто снижают контроль, заявила гастроэнтеролог. По её словам, эта возрастная группа оказывается в зоне повышенного риска из-за поведенческих особенностей и сложившихся стереотипов поведения.