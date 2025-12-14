Россия настаивает на системе гарантий по украинскому урегулированию, чтобы Киев не смог саботировать возможные договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Нас это не устроит», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, устроит ли Москву ситуация, при которой киевский режим подпишет договорённости, а затем начнёт их саботировать.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не готова повторять сценарий минских соглашений, когда достигнутые договорённости не выполнялись. По его словам, необходима чёткая система гарантий не только безопасности, но и реального исполнения принятых обязательств. Песков также отметил, что в этом вопросе важную роль играет позиция США. Он подчеркнул, что Москва оценивает её как решительную, реалистичную и прагматичную.

Ранее Песков заявлял, что глава украинского режима Владимир Зеленский во время предвыборной кампании выступал с лозунгами о достижении мира, однако после прихода к власти, по его словам, начал действовать в противоположном направлении. Песков отмечал, что после победы на выборах Зеленский продолжил нарушать Минские договорённости и затягивать их выполнение.