Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 12:41

Песков заявил о необходимости гарантий выполнения договорённостей по Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия настаивает на системе гарантий по украинскому урегулированию, чтобы Киев не смог саботировать возможные договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Нас это не устроит», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, устроит ли Москву ситуация, при которой киевский режим подпишет договорённости, а затем начнёт их саботировать.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не готова повторять сценарий минских соглашений, когда достигнутые договорённости не выполнялись. По его словам, необходима чёткая система гарантий не только безопасности, но и реального исполнения принятых обязательств. Песков также отметил, что в этом вопросе важную роль играет позиция США. Он подчеркнул, что Москва оценивает её как решительную, реалистичную и прагматичную.

В Совфеде назвали условия для мира на Украине принципиальными для России
В Совфеде назвали условия для мира на Украине принципиальными для России

Ранее Песков заявлял, что глава украинского режима Владимир Зеленский во время предвыборной кампании выступал с лозунгами о достижении мира, однако после прихода к власти, по его словам, начал действовать в противоположном направлении. Песков отмечал, что после победы на выборах Зеленский продолжил нарушать Минские договорённости и затягивать их выполнение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar