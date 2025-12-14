Для России принципиально важно не просто прекращение огня, а устранение самих причин конфликта на Украине, к числу которых относятся гарантии невступления Украины в НАТО, а также её демилитаризация и денацификация. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила сенатор от Донецкой Народной Республики, заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Наталья Никонорова.

«Принципиальными остаются вопросы устранения первопричин возникшего конфликта, гарантии невступления Украины в НАТО, необходимость её денацификации и демилитаризации, неукоснительное соблюдение общепризнанных прав человека, например, на свободное использование родного языка и свободу вероисповедания», — сказала Никонорова.

Она также отметила, что Донбасс и Новороссия являются исторически российскими территориями, а их статус как неотъемлемой части России закреплён в Конституции страны. Никонорова добавила, что чем упорнее глава киевского режима Владимир Зеленский игнорирует требования своих западных партнёров, тем тяжелее последствия для него лично и для граждан Украины, которых используют в качестве пушечного мяса. По её словам, эти территории в любом случае будут возвращены либо дипломатическим, либо военным путём.

Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой провести референдум по территориальным вопросам на Украине, предложив вынести этот вопрос на всенародное обсуждение. Цель инициативы – дать гражданам возможность высказать свое мнение относительно потенциальных территориальных компромиссов. В то же время, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не будет рассматривать предложение о референдуме, касающемся статуса Донбасса. Он отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики уже являются частью России, что было закреплено законно выраженной волей их жителей.