Предложение Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальным вопросам блокирует любые переговоры о мирном урегулировании. К такому выводу пришло итальянское издание L'AntiDiplomatico, анализируя последние заявления главаря киевского режима.

«Зеленский — с истёкшим сроком полномочий и всё более изолированный — сейчас пробует разыграть «карту референдума» — шаг, который не имеет под собой ничего демократического, а скорее направлен на блокирование любого диалога», — говорится в публикации.

Публикация также отмечает, что киевский режим продолжает отвергать любые планы, подразумевающие уступку территорий, которые он уже не контролирует. Вместе с тем он отказывается от предложенных американской стороной инициатив. По мнению автора материала, совместная позиция Киева и его европейских союзников демонстрирует стремление Запада не к окончательному завершению конфликта, а лишь к временному перемирию для восстановления сил. Даже некоторые европейские лидеры признают неизбежность территориальных уступок со стороны Украины. При этом неонацистские группировки, входящие в правящий блок, не заинтересованы в завершении боевых действий, поскольку потеря этих земель для них равносильна утрате идеологического фундамента.

Напомним, что Зеленский придумал провести референдум на Украине по территориальным вопросам. Он предлагает вынести этот вопрос на всенародное обсуждение. Согласно замыслу, граждане должны будут выразить свою волю относительно возможных территориальных компромиссов. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не станет рассматривать предложение о проведении референдума, касающегося статуса Донбасса. Он подчеркнул, что Донецкая и Луганская Народные Республики являются неотъемлемой частью территории России на основании законно выраженной воли их жителей.