14 декабря, 12:57

Российские бомбы с УМПК впервые ударили по Затоке в Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Российская авиация нанесла удар планирующими бомбами с УМПК по целям в посёлке Затока Одесской области. Как отмечают медиа-ресурсы, бомбовый удар по региону был нанесен впервые с начала спецоперации.

По данным источника, бомбардировщики Су-34 работали над морем под прикрытием истребителей. Одновременно по целям применялись БПЛА «Герань», а истребительное сопровождение не позволяет украинским перехватчикам подниматься в воздух для охоты за дронами. Атака продолжается до сих пор.

Главной целью удара называется стратегический железнодорожный и автомобильный мост в Затоке, через который на Украину поступают военные грузы из Европы.

Ранее Life.ru писал, что в Одесской области, утром 14 декабря прогремели взрывы. Там, а также в соседних Николаевской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
